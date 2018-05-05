Необычное сочетание этого мая, когда вместе с советским Знаменем Победы несли десятки флагов со Звездой Давида, - в Израиле, где также прошел марш Бессмертного полка и где с этого года 9 Мая - официальный праздник в государственном календаре.

Необычное сочетание этого мая, когда вместе с советским Знаменем Победы несли десятки флагов со Звездой Давида, — в Израиле, где также прошел марш "Бессмертного полка" и где с этого года 9 Мая — официальный праздник в государственном календаре.Празднование Дня Победы — это уже непреложная традиция в Израиле, чье создание было обусловлено подвигом солдат Красной Армии. Колонна растянулась на полкилометра по центральной улице Герцль. Духовой оркестр, как умеет, выдувает из видавших виды труб военные марши, но едва переходит на "День Победы", как запевают все: и те, кто отстоял Сталинград и дошел до Берлина, и те кто вышел приветствовать их гвоздиками и аплодисментами, и конечно, те кто принес на этот, наверное, самый южный парад Победы портреты своих родителей, таких молодых, на черно-белых фотокарточках военных лет.Солдат Великой Отечественной, свидетелей победы, все меньше, но те, кто может идти, идут, надев парадные кители и надраив ордена, оплаченные кровью, более семидесяти лет назад.Руководитель Совета ветеранов Великой Отечественной войны Хайфского округа Евгений Ливенгард, освобождавший Украину, закончивший войну в Прибалтике, идет рядом со своим товарищем. Ханан Ласков ушел на фронт вместе с семью братьями. Вернулся один. Портреты тех двоих, с кем он защищал подступы Сталинграда, Ханан принес на парад.Отмахиваться от них, смеяться над их орденами и мундирами, саркастически дразнить "генералами" в Израиле отучились лет 20 назад, когда большая русская волна 90-х явочным порядком сделала День Победы тем самым праздником со слезами на глазах, когда постаревшие солдаты Великой войны возвели стелы и памятники своим фронтовым друзьям и товарищам, когда с миру по нитке собрали и построили музеи боевой славы, куда сегодня водят школьников.По словам Эфраима Паперного, президента израильского Союза воинов и партизан войны с нацистами, Израиль несет на себе ответственность за сохранение памяти о Победе, делается все, чтобы были памятники, музеи. И теперь многие израильтяне, уверенные раньше, что это американцы выиграли войну, узнали наконец-то, как они воевали.В экспозиции Ашдодского музея славы — гимнастерки, фронтовые письма, оружие, даже солдатская махорка. Здесь рассказывают о том, что в Красной Армии служил почти полмиллиона солдат-евреев и двести тысяч из них не вернулись с войны, о том, что 170 были награждены золотой медалью Героя Советского Союза, о том, что бойцы Красной Армии освобождали узников Освенцима.Семен Лихтиор — артиллерист, попавший на фронт в 18 лет, освобождал в 1944- м нацистские лагеря смерти Майданек и Маутхаузен. Он дошел со своей батареей до Берлина, потерял за четыре месяца боев в Германии всех однополчан. Он победил. Но совсем немного не дожил до этого мая. Наша встреча с ним была последней.Семен Розенфельд — участник легендарного восстания в нацисткам лагере смерти Собибор. Единственный из живущих сегодня. Он под руководством пленного красноармейца Александра Печерского истреблял охранявших лагерь офицеров СС, но так и не сумел зарубить топором коменданта Собибора, Френцеля.Это было особое мужество — восстать там, где в газовых камерах убили 250 тысяч европейских евреев. Восстать, победить, выжить и воевать до конца. 11-летний Макс Привлер бежал из гетто. Мальчишка-разведчик. Он трижды мог умереть.Первый раз, когда нацисты и полицаи расстреляли их семью в одном из яров Западной Украины. Макс выбрался из под тел убитых. Взял в руки оружие. Мстил до конца войны. Он — самый молодой кавалер ордена Славы, получивший награду в 13 лет.В День памяти жертв Холокоста в присутствии премьера, президента, правительства и иностранных послов в Иерусалиме красноармеец Макс Привлер зажигал факел памяти о шести миллионах евреях, мужчинах, женщинах, детях, убитых в гетто и лагерях, расстрелянных во рвах и ярах.Именно благодаря этим героям в Израиле сегодня знают о том, кто оплатил своей кровью победу над гитлеровской Германией. Именно благодаря этим людям в школах Израиля сегодня рассказывают о роли Красной Армии во Второй мировой войне. Именно благодаря этим солдатам израильский парламент утвердил именно 9 мая Днем Победы, государственным праздником, днем, когда, надев ордена, они, бросая вызов болезням и смерти, вновь выходят на улицы Хайфы, Ашдода, Иерусалима под звуки военных маршей и аплодисменты благодарных израильтян.