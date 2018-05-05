Авария произошла на мосту, где идет ремонт

Авария произошла на мосту, где идет ремонтЧетыре человека пострадали в ДТП с участием легкового автомобиля и катка в Суздале, сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.По данным ведомства, авария произошла рано утром в пятницу, 4 мая. Около дома 45 по улице Ленина автомобиль Hyundai Accent наехал на ограждение ремонтируемого моста и врезался в каток «ДУ-84», стоявший на левой полосе дороги.Пострадал водитель иномарки, 28-летний житель Ивановской области, и трое его пассажиров: 20-летняя девушка и молодые люди 28 лет и 21 года. Они госпитализированы в центральную районную больницу Суздаля.Обстоятельства ДТП выясняют правоохранители. Известно, что легковушка ехала из Владимира в сторону Иваново. В момент столкновения каток стоял без водителя.