Гостем очередного выпуска программы Секрет на миллион на канале НТВ стал певец Шура. Он откровенно рассказал о своем онкологическом заболевании.

Гостем очередного выпуска программы "Секрет на миллион" на канале НТВ стал певец Шура. Он откровенно рассказал о своем онкологическом заболевании.В двухтысячных медицинские центры и кабинеты росли как грибы – они открывались едва ли не в каждой подворотне. В одну из таких клиник и пошел на профилактический осмотр певец Шура. А врач ошарашил: "Вам не ко мне, а к онкологу". Певцу поставили диагноз – рак.Медика насторожило увеличенное яичко артиста. "У меня не болело ничего, я ничего плохого даже не подозревал", – уверяет Шура. "В Одинцовском военном госпитале мне сделали срочную операцию, – рассказал артист. – Она длилась очень долго, потому что оказалось, что у меня везде гной и уже пошли метастазы. Только вера в Бога помогла мне выстоять".Артист перенес тяжелых курсов химиотерапии, после которых у него "лилось изо всех дыр и жить не хотелось". Но сейчас болезнь, к счастью, отступила. "Я уже семь лет регулярно проверяюсь", – рассказал артист в интервью программе "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.Ведущая шоу Лера Кудрявцева изменилась в лице от откровений артиста, на нее было страшно смотреть после шокирующих откровений певца. Она очень близко к сердце переживает личные драмы своих героев и пропускает через себя все личные истории, которые ей доверяют.Шура ошарашил и тем, что несмотря на рак, не сразу смог отказаться от наркотиков и алкоголя. "Я лежу в больнице, в одну руку поставлена капельница с лекарством от онкологии, в другую – от наркозависимости. И однажды я сорвался – коньячку хряпнул. И хорошо так хряпнул. После этого даже пытался сбежать из больницы, но меня остановили".