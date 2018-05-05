Президент московского футбольного клуба Локомотив Илья Геркус прокомментировал продление контракта с главным тренером команды Юрием Семиным. Соглашение подписано на один год с возможностью продления на еще один.

Президент московского футбольного клуба "Локомотив" Илья Геркус прокомментировал продление контракта с главным тренером команды Юрием Семиным. Соглашение подписано на один год с возможностью продления на еще один."Команда выполнила все задачи на этот сезон и — верю — подарит всем нам праздник, — сказал Геркус, которого цитирует пресс-служба клуба. — Подписание нового контракта с главным тренером — свидетельство полной поддержки и доверия".5 мая "Локомотив" в случае победы над санкт-петербургским "Зенитом" впервые за 14 лет может стать чемпионом России по футболу.