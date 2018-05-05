Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в беседе с журналистами рассказал о том, что в 2019 году правительство планирует ввести экологический сбор с производителей на одноразовую посуду.

Правительство планирует ввести в 2019 году экологический сбор с производителей на одноразовую посуду. Об этом сообщил в субботу журналистамСпецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в беседе с журналистами рассказал о том, что в 2019 году правительство планирует ввести экологический сбор с производителей на одноразовую посуду"Люди покупают одноразовые мангалы, едут на природу и оставляют их. Надо вводить экологический сбор с производителей на подобные одноразовые вещи", — сказал Иванов и пообещал, что "в следующем году он будет введен".Сегодня, 5 мая, Сергей Иванов прибыл в Ленинградскую область — на берег Ладожского озера. Здесь пройдет ежегодная экологическая акция "Чистый берег", проходящая под эгидой МЧС России.Вместе с ним участие в сборе мусора принял глава МЧС Владимир Пучков. Он поддержал инициативу Иванова, передает ТАСС.