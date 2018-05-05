Москвич, заказавший Uber, сам едва не стал таксистом. Водитель автомобиля во время поездки сначала клевал носом, а потом сказал, что поезд дальше не идет. Спросив, есть ли у пассажира водительские права, таксист предложил ему самому сесть за руль, а он пока поспит.

Москвич, заказавший Uber, сам едва не стал таксистом. Водитель автомобиля во время поездки сначала клевал носом, а потом и вовсе остановился. Извинившись перед пассажиром, он сказал, что "поезд дальше не идет".Спросив, есть ли у пассажира водительские права, таксист предложил ему самому сесть за руль, а он пока поспит.Пассажир доехал до ближайшего двора, запарковал такси, заглушил мотор и оставил водителя спать, сообщает Mash "ВКонтакте" и публикует видео.