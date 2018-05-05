Строительство северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена будет частично завершено к концу следующего года. О ходе работ по возведению нового контура столичной подземки, а также ряда других значимых для города объектов, журналистам рассказал глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.

Строительство северо-восточного участка Большойкольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена будет частично завершено к концу следующегогода. О ходе работ по возведению нового контура столичной подземки, а такжеряда других значимых для города объектов, журналистам рассказал главастройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.Все работы на северо-восточном участке БКЛ идут по графику, отметил он. По его словам, строители планируют завершить возведение отрезка со станциями "Рубцовская", "Лефортово" и "Авиамоторная" до конца 2019 года. Полностью северо-восточный участок БКЛ будет завершен в 2021 году. Одна из станций – "Рубцовская" – станет пересадочной со станцией "Электрозаводская" Арбатско-Покровской линии подземки, а также одноименной платформой Казанского железнодорожного направления.Кроме строительства самой "Рубцовской" запланирован и транспортно-пересадочный узел (ТПУ).Главной его "фишкой" станет мост через реку Яуза, который соединитстанцию с планируемой застройкой. Как отметил Хуснуллин, будет выполненоблагоустройство окружающей территории, в том числе набережной, установленымалые архитектурные формы, разбит сквер, также строители модернизируют улично-дорожную сеть. Кроме того, появится многофункциональный центр дляжителей района площадью около 50 тысяч квадратных метров.Следующая после "Авиамоторной" станция большого кольца – "Нижегородская". На ней можно будет пересесть на Кожуховскую линию, которая пройдет по юго-восточным районом столицы до Некрасовки, где уже в этом году появится одноименная станция. "Все участки от "Некрасовки" до "Нижегородской" и от "Нижегородской" до "Авиамоторной" мы планируем запустить к концу 2019 года. Рабочих хватает – порядка пяти тысяч человек", – сказал Хуснуллин.Еще одна станция большого метрокольца – "НижняяМасловка", которая расположена на северном участке БКЛ между станциями"Петровский парк" и "Шереметьевская". По словам Хуснуллина,технологически она уже полностью готова. При этом на станции находятсяоборотные тупики первого участка Большой кольцевой линии – от "Деловогоцентра" до "Петровского парка". Поезда доходят до "НижнейМасловки" и делают оборот. "Сейчас мы готовим эту станцию непосредственнодля пассажиров. Работы идут по графику, планируем запустить ее примерно всередине декабря этого года", – заявил глава столичного стройкомплекса.Как и на многих других станциях большого метрокольца,на "Нижней Масловке" будет построен транспортно-пересадочный узел. Пассажирысмогут перейти на другие линии подземки, а также на расположенный внепосредственной близости Савеловский вокзал, который, к тому же, входит всостав первоочередных московских центральных диаметров (МЦД) – так называемоенадземное метро. "Реализация проекта МЦД идет полным ходом, вместе с железнодорожникамизанимается строительством ряда участков", – отметил глава стройкомплексаМосквы.Активными темпами идет и строительство трех новыхплатформ на станции железной дороги Карачарово Горьковского направления."Мы планируем, что возведение этих объектов завершится до конца года.Станция будет интегрирована в один вестибюль со станцией"Нижегородская". Сначала мы запустим платформу Карачарово, а к концу2019 года там появится полноценный транспортно-пересадочный узел, который будетвключать и Московское центральное кольцо, и Кожуховскую линию подземки", -рассказал Хуснуллин.Большая кольцевая линия – один из крупнейшихинфраструктурных проектов не только в Москве, но и в мире. БКЛ, ранее называвшаясяТретьим пересадочным контуром, имеет в своем составе 31 станцию, а общая еедлина составляет 67 километров. Новое кольцо существенно разгрузит станцииподземки внутри старого, пассажиры сэкономят в среднем около 20 минут в пути. Большоекольцо замкнется в течение ближайших 4-5 лет.Рассказал руководитель столичного стройкомплекса и оряде других значимых для города объектов. Пристальное внимание сейчас прикованок спортивной инфраструктуре. До Чемпионата мира по футболу остается чуть большемесяца, подготовка к первенству вышла на финишную прямую. По словам Хуснуллина,все капитальное строительство к ЧМ-2018 в городе было завершено раньшенамеченных сроков."Сейчас активно занимается инфраструктурой.Около 100 тысяч квадратных метров спорткомплекса "Лужники" будетзадействовано под временные сооружения. Это и склады для выгрузки инвентаря,шатры, площадки для просмотра транспорта, завоза оборудование и другие объекты",– пояснил он.Кроме того, на территории спортивного комплексапродолжается возведение Центра художественной гимнастики, дворца водных видовспорта. Полным ходом идет проектирование теннисного центра, в составе которогопоявятся семь уличных и 25 крытых площадок, что сделает его крупнейшимтеннисным центром в стране. Также практически завершена канатная дорога отВоробьевых гор до "Лужников. "Все работы идут по графику. Мы получимспортивный кластер мирового уровня", – подчеркнул руководитель городскогостройкомплекса.Еще один объект, к которому приковано пристальноевнимание – филармония в парке "Зарядье". Хуснуллин отметил, чтоработы там идут хорошими темпами, их планируется закончить уже этим летом, кокончанию Чемпионата мира по футболу в середине июля.По его словам, для концертного зала уже изготовленспециальный орган. "В конце мая мы поедем во Францию принимать инструмент.Это один из крупнейших органов в мире, он требует особых условий потранспортировке, монтажу и настройке", – сказал глава московскогостройкомплекса. По его словам, инструмент будут настраивать в течение годапосле сдачи филармонии. При этом ход работ высоко оценилдирижер, худрук Мариинского театра Валерий Гергиев.