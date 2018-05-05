Строительство северо-восточного участка Большой
кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена будет частично завершено к концу следующего
года. О ходе работ по возведению нового контура столичной подземки, а также
ряда других значимых для города объектов, журналистам рассказал глава
стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.
Строительство северо-восточного участка Большой
кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена будет частично завершено к концу следующего
года. О ходе работ по возведению нового контура столичной подземки, а также
ряда других значимых для города объектов, журналистам рассказал глава
стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.
Все работы на северо-восточном участке БКЛ идут по графику, отметил он. По его словам, строители планируют завершить возведение отрезка со станциями "Рубцовская", "Лефортово" и "Авиамоторная" до конца 2019 года. Полностью северо-восточный участок БКЛ будет завершен в 2021 году. Одна из станций – "Рубцовская" – станет пересадочной со станцией "Электрозаводская" Арбатско-Покровской линии подземки, а также одноименной платформой Казанского железнодорожного направления.
Кроме строительства самой "Рубцовской" запланирован и транспортно-пересадочный узел (ТПУ).
Главной его "фишкой" станет мост через реку Яуза, который соединит
станцию с планируемой застройкой. Как отметил Хуснуллин, будет выполнено
благоустройство окружающей территории, в том числе набережной, установлены
малые архитектурные формы, разбит сквер, также строители модернизируют улично-дорожную сеть. Кроме того, появится многофункциональный центр для
жителей района площадью около 50 тысяч квадратных метров.
Следующая после "Авиамоторной" станция большого кольца – "Нижегородская". На ней можно будет пересесть на Кожуховскую линию, которая пройдет по юго-восточным районом столицы до Некрасовки, где уже в этом году появится одноименная станция. "Все участки от "Некрасовки" до "Нижегородской" и от "Нижегородской" до "Авиамоторной" мы планируем запустить к концу 2019 года. Рабочих хватает – порядка пяти тысяч человек", – сказал Хуснуллин.
Еще одна станция большого метрокольца – "Нижняя
Масловка", которая расположена на северном участке БКЛ между станциями
"Петровский парк" и "Шереметьевская". По словам Хуснуллина,
технологически она уже полностью готова. При этом на станции находятся
оборотные тупики первого участка Большой кольцевой линии – от "Делового
центра" до "Петровского парка". Поезда доходят до "Нижней
Масловки" и делают оборот. "Сейчас мы готовим эту станцию непосредственно
для пассажиров. Работы идут по графику, планируем запустить ее примерно в
середине декабря этого года", – заявил глава столичного стройкомплекса.
Как и на многих других станциях большого метрокольца,
на "Нижней Масловке" будет построен транспортно-пересадочный узел. Пассажиры
смогут перейти на другие линии подземки, а также на расположенный в
непосредственной близости Савеловский вокзал, который, к тому же, входит в
состав первоочередных московских центральных диаметров (МЦД) – так называемое
надземное метро. "Реализация проекта МЦД идет полным ходом, вместе с железнодорожниками
занимается строительством ряда участков", – отметил глава стройкомплекса
Москвы.
Активными темпами идет и строительство трех новых
платформ на станции железной дороги Карачарово Горьковского направления.
"Мы планируем, что возведение этих объектов завершится до конца года.
Станция будет интегрирована в один вестибюль со станцией
"Нижегородская". Сначала мы запустим платформу Карачарово, а к концу
2019 года там появится полноценный транспортно-пересадочный узел, который будет
включать и Московское центральное кольцо, и Кожуховскую линию подземки", -
рассказал Хуснуллин.
Большая кольцевая линия – один из крупнейших
инфраструктурных проектов не только в Москве, но и в мире. БКЛ, ранее называвшаяся
Третьим пересадочным контуром, имеет в своем составе 31 станцию, а общая ее
длина составляет 67 километров. Новое кольцо существенно разгрузит станции
подземки внутри старого, пассажиры сэкономят в среднем около 20 минут в пути. Большое
кольцо замкнется в течение ближайших 4-5 лет.
Рассказал руководитель столичного стройкомплекса и о
ряде других значимых для города объектов. Пристальное внимание сейчас приковано
к спортивной инфраструктуре. До Чемпионата мира по футболу остается чуть больше
месяца, подготовка к первенству вышла на финишную прямую. По словам Хуснуллина,
все капитальное строительство к ЧМ-2018 в городе было завершено раньше
намеченных сроков.
"Сейчас активно занимается инфраструктурой.
Около 100 тысяч квадратных метров спорткомплекса "Лужники" будет
задействовано под временные сооружения. Это и склады для выгрузки инвентаря,
шатры, площадки для просмотра транспорта, завоза оборудование и другие объекты",
– пояснил он.
Кроме того, на территории спортивного комплекса
продолжается возведение Центра художественной гимнастики, дворца водных видов
спорта. Полным ходом идет проектирование теннисного центра, в составе которого
появятся семь уличных и 25 крытых площадок, что сделает его крупнейшим
теннисным центром в стране. Также практически завершена канатная дорога от
Воробьевых гор до "Лужников. "Все работы идут по графику. Мы получим
спортивный кластер мирового уровня", – подчеркнул руководитель городского
стройкомплекса.
Еще один объект, к которому приковано пристальное
внимание – филармония в парке "Зарядье". Хуснуллин отметил, что
работы там идут хорошими темпами, их планируется закончить уже этим летом, к
окончанию Чемпионата мира по футболу в середине июля.
По его словам, для концертного зала уже изготовлен
специальный орган. "В конце мая мы поедем во Францию принимать инструмент.
Это один из крупнейших органов в мире, он требует особых условий по
транспортировке, монтажу и настройке", – сказал глава московского
стройкомплекса. По его словам, инструмент будут настраивать в течение года
после сдачи филармонии. При этом ход работ высоко оценилдирижер, худрук Мариинского театра Валерий Гергиев.