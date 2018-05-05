Сама реконструкция может начаться уже в следующем году. Свой функционал рынок не утратит, пообещали столичные власти

Столичные власти до конца лета должны разработать концепцию реконструкции Рижского рынка в Москве, сообщил журналистам в субботу первый заместитель генерального директора "Мосинжпроект" Альберт Суниев.О том, что Рижский рынок будут реконструировать в рамках строительства новой станции метро "Ржевская" говорил заммэра по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин.Территория рынка войдет в состав транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Рижская" и "Ржевская" Большой кольцевой линии (БКЛ)."Сейчас рассматривается возможность реконструкции Рижского рынка - идёт согласование, разрабатывается концепция. За лето эти вопросы должны будут решены", - сказал Альберт Суниев.Ведутся консультации с департаментом торговли и услуг Москвы, вырабатывается общее решение. Сама реконструкция рынка может начаться в следующем году. При этом, свой функционал Рижский рынок сохранит, отметил Суниев.Рижский рынок – один самых известных цветочных рынков Москвы. Расположен на проспекте Мира, рядом со станцией метро "Рижская" и напротив Рижского вокзала. Здание, в котором он расположен, было введено в эксплуатацию в 1982 году. Площадь рынка составляет свыше двух тыс кв м.