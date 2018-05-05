Чешский нападающий Ян Коварж покинул клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Металлург из Магнитогорска. В составе уральской команды чех провел пять лет и стал двукратным обладателем Кубка Гагарина – в 2014 и 2016 годах. Об этом 28-летний хоккеист сообщил на своей странице в Instagram.

Чешский нападающий Ян Коварж покинул клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" из Магнитогорска. В составе уральской команды чех провел пять лет и стал двукратным обладателем Кубка Гагарина – в 2014 и 2016 годах. Об этом 28-летний хоккеист сообщил на своей странице в Instagram.О будущем хоккеиста не сообщается. Всего в КХЛ Коварж провел 368 игр, в которых набрал 377 очков (129 шайб + 248 результативных передач)."Магнитогорск! Большое-большое спасибо за все! Здесь самый лучший коллектив и самые преданные болельщики", — написал Коварж.Магнитогорск! Большое, большое спасибо за все! Здесь самый лучший коллектив и самые преданные болельщики !Публикация от Jan Kovář (@jan_kovar43) 4 Май 2018 в 12:48 PDT