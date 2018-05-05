Сергей Лазарев похудеть на семь килограммов. Поклонники обеспокоены состоянием певца.

Сергей Лазарев похудеть на семь килограммов. Поклонники обеспокоены состоянием певца."Говорят, что я похудел... да , это так – минус 7 кг за время подготовки к Новому шоу", – написал на своей странице в Instagram артист (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).Лазарев нашел объяснение стремительной потере веса. "Следствие постоянных репетиций и танцев, стресса, нервов, сбалансированного питания из ланчбоксов и желания быть в хорошей форме! Время отпуска– время расслабления, но не для меня... расслабимся в 80 лет", – заявил певец.Однако поклонники Сергея забили тревогу. Они опасаются за здоровье своего любимца. "Может пора немного и набрать вес?) Как думаешь?" "Сережа,что за стрессы и нервы...Береги себя", "Сереня, Трудоголик ты наш Любимый!!! Будь ЗДОРОВЕНЬКИМ!!! ЭТО ГЛАВНОЕ", "Ну нельзя себя так мучить", – отметили фоловеры.Напомним, 1 апреля Сергею Лазареву исполнилось 35 лет. В честь юбилея артист колесил без отдыха по городам и весям с грандиозным шоу. Сам певец признался, что не любит делать долгие перерывы в работе. "Мне все время нужно что-то делать, что-то согласовывать, решать, планировать. Как только начинаются дни простоя, меня душит ощущение, что я выпал из жизни, все пропало", – рассказал он.