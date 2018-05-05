Водитель возрастной Волги не справился с управлением – после резкого торможения машина задела попутную фуру и выскочила на встречную полосу, где участниками ДТП стали еще два транспортных средства.

Регистратор запечатлел дорожно-транспортное происшествие, произошедшее в минувшую пятницу, 4 мая, на улице Волгоградской в Омске.Судя по кадрам ролика, водитель "Волги" слишком поздно заметил автомобиль Kia, остановившийся в его полосе.После резкого торможения ГАЗ задел попутную фуру и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с "Ладой", которая, в свою очередь, врезалась в "Газель".По предварительной информации, в результате ДТП пострадали два человека, отделавшиеся ушибами.