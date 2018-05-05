МЧС распространило СМС с предупреждением о том, что 5 мая в течение дня местами в Москве ожидается гроза и порывы ветра до 17 метров в секунду. Спасательное ведомство напоминает, что во время грозы стоит парковаться вдали от деревьев, а также обходить шаткие конструкции.

МЧС распространило сообщение с предупреждением о том, что 5 мая в течение дня местами в Москве ожидается гроза и порывы ветра до 17 метров в секунду.Спасательное ведомство напоминает, что во время грозы стоит парковаться вдали от деревьев, а также обходить шаткие конструкции.Ранее Центр погоды ФОБОС предупреждал, что на выходные немного похолодает, пройдут дожди с грозами.