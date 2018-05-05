Кто пройдет по Красной площади, и какая техника поднимется в небо столицы - всю информацию об участниках Парада Победы теперь можно узнать в специальном разделе на сайте Минобороны России.

Кто пройдет по Красной площади, и какая техника поднимется в небо столицы — всю информацию об участниках Парада Победы теперь можно узнать в специальном разделе на сайте Минобороны России.Раздел на сайте Минобороны открывает схема построения 40 пеших парадных расчетов. Дальше можно увидеть, в каком порядке по Красной площади пройдет военная техника. Есть информация о каждой боевой машине и ее назначении, передает телеканал "Россия 24".Представлены все новинки Парада Победы. Среди них "Терминаторы". Основная задача этих боевых машин — выявить и подавить противотанковые средства противника.Впервые в параде примут участие робот-сапер "Уран-6" и боевой модуль "Уран-9", который используется для дистанционной разведки и огневой поддержки соединений. А также беспилотные летательные аппараты «Корсар» и "Катран".Следующий раздел посвящен авиационной части парада. Есть схема пролета 17 авиационных групп, их состава и построения. Интерактивный "авиационный куб" позволяет узнать основные характеристики каждой машины.Над столицей пролетят 72 самолета и вертолета. Ударную группу возглавит стратегический ракетоносец Ту-160 "Белый лебедь".Впервые в параде примут участие новейшие авиационные комплексы Су-57 и истребители МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал". Все изображения техники можно скачать в плакатном качестве.