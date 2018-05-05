Контролировать безопасность движения на железнодорожных переездах сотрудники Госавтоинспекции будут до 21 мая.

В целях укрепления правопорядка на пересечениях железнодорожных путей с автомобильными автодорогами, соблюдения должностными и юридическими лицами требований нормативных актов, действующих в области обеспечения безопасности дорожного движения в период с 3 по 21 мая 2018 года на территории области проходит надзорно-профилактическое мероприятие «Внимание, переезд!».В этот период сотрудники Госавтоинспекции проконтролируют эксплуатационное состояние железнодорожных переездов, путепроводов и подходов к ним на предмет соответствия их обустройства и содержания требованиям нормативных документов в области безопасности движения.Особое внимание будет обращено на переезды, через которые проходят маршруты движения общественного транспорта.Чтобы выполнить полностью все задачи мероприятия сотрудникам полиции проведут разъяснительную работу в автотранспортных предприятиях, среди владельцев личного транспорта и населения, направленную на предупреждение нарушений Правил дорожного движения при проезде через переезды.С учетом оперативной обстановки на территории обслуживания, планируется организовать проведение рейдовых мероприятий во взаимодействии с представителями владельцев железных дорог, средств массовой информации.