Бразильский нападающий парижского футбольного клуба Пари Сен-Жермен Неймар не оставляет желания перейти в мадридский Реал, чтобы играть в одной команде с португальским форвардом Криштиану Роналду и создать с ним эффектную связку.

Бразильский нападающий парижского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар не оставляет желания перейти в мадридский "Реал", чтобы играть в одной команде с португальским форвардом Криштиану Роналду и создать с ним эффектную связку.Одним из важнейших условий перехода для Неймара является то, чтобы Роналду не был против его перехода в "Реал", сообщает "Спорт-экспресс". Ранее сам португалец заявлял, что такой трансфер вряд ли возможен, так как Неймара все должно устраивать в "ПСЖ".