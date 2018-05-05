Сотрудниками столичной полиции совместно с представителями Росгвардии обеспечена охрана общественного порядка и безопасности граждан при подготовке и проведении футбольных матчей.

Сотрудниками столичной полиции совместно с представителями Росгвардии обеспечена охрана общественного порядка и безопасности граждан при подготовке и проведении футбольных матчей между ФК "Локомотив" (г. Москва) - ФК "Зенит" (г. Санкт-Петербург) и ФК "Спартак" (г. Москва) - ФК "Ростов" (г. Ростов на Дону) . Серьёзных нарушений правопорядка и чрезвычайных происшествий не допущено.