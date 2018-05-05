Ольга Бузова отправилась на Сейшелы, где находится одна из съемочных площадок Дома-2. Там ведущая успевает не только работать, но и отдыхать.

Ольга Бузова отправилась на Сейшелы, где находится одна из съемочных площадок "Дома-2". Там ведущая успевает не только работать, но и отдыхать.Во время очередного перерыва Ольга решила порадовать своих фанатов новыми фотографиями. На одном из снимков Бузова позирует в бассейне."Как же тут красиво", – подписала кадр ведущая "Дома-2" (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).Подписчики Оли вид оценили. "Незнаю чего имеешь в виду но и в правду красива", "И Олька ничего так, природа тоже", "Оля, прекрасный вид и впереди, и сзади", "Вода шикарная, прям лазурная лазурь", – написали фоловеры в комментариях к посту.Один из фанатов даже заметил необычное совпадение. Отражение Бузовой в воде образовало крест. "А за ней крест в отражении! Посмотрите! Она святая", – написал поклонник. Однако другой подписчик Ольги тут же съязвил: "Как колокольня".Отметим, что Ольга Бузова – одна из самых обсуждаемых персон страны. Ведущая "Дома-2", модельер, певица, бизнесвумен, а скоро еще и ресторатор – кажется, ей интересно все. Но многие ей завидуют, не прощают успеха, поэтому к едким комментариям в Сети Оля уже привыкла и не обращает на них внимания.