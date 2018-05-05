Пожилой мужчина, пришедший в городскую библиотеку, чтобы встретить и проводить домой внучку, элегантным движением помог полицейским, преследовавшим вооруженного преступника. Стражи порядка отметили, что этим он спас жизнь подозреваемому, так как патрульные уже собирались открыть огонь на поражение.

Полиция города Колумбус, расположенного в штате Огайо на Среднем Западе США, опубликовала кадры задержания вооруженного преступника, произошедшего 3 апреля текущего года.Пожилой мужчина, имя которого не раскрывается, пришел забрать внучку из библиотеки. В какой-то момент он увидел, что несколько полицейских преследуют молодого человека.По словам пенсионера, он посчитал, что стражи порядка сильно отставали от подозреваемого и решил оказать посильную помощь правоохранительным органам, подставив подножку преступнику.Злоумышленник не удержался на ногах и рухнул, после чего был арестован. У 18-летнего юноши был изъят пистолет Glock с магазином увеличенной емкости на 29 патронов.Задержанный, уже имеющий богатую криминальную биографию, отправлен в тюрьму.Полицейские отметили, что своим поступком мужчина не только помог патрульным, но и спас жизнь подозреваемому, так как стражи порядка уже были готовы открыть огонь на поражение.