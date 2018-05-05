Вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал не гадать о кандидатуре на должность премьер-министра. Он считает, что надо просто дождаться решения президента. При этом, депутат выразил уверенность, кандидатом на пост главы правительства будет достойный человек.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал не гадать о кандидатуре на должность премьер-министра. Он считает, что надо просто дождаться решения президента. При этом, депутат выразил уверенность, кандидатом на пост главы правительства будет достойный человек.Вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал не пытатьсяугадать, чью кандидатуру президент Владимир Путин предложит на должность главыкабинета министров после своей инаугурации. Надо дождаться решения главы государства, считаетпарламентарий."Любые предположения относительно того, кто станетновым председателем правительства, – это лишь домыслы, потому что последнееслово в любом случае будет за главой государства", – сказал он. Толстой уверен,что ни один эксперт не сможет назвать фамилию человека, которого предложитглава государства на должность премьера со стопроцентной уверенностью."Поэтому предлагаю не играть в угадайку, а простодождаться, пока президент назовет его, – призвал думский вице-спикер. – Так илииначе, я более чем уверен, что это будет достойный человек".Напомним, инаугурация главы государства Владимира Путинасостоится 7 мая. Согласно Конституции, он должен внести кандидатуру председателя правительстване позднее двухнедельного срока после вступления в должность. Затем Госдумадолжна в течение семи дней рассмотреть представленную кандидатуру.Напомним, в настоящее время кабинет министров возглавляет Дмитрий Медведев.Он занимает эту должность с 8 мая 2012 года.Выборы президента прошли 18 марта. Явка избирателей составила 67,54%. Действующий глава государства Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов. За него отдали свои голоса более 56,4 миллиона избирателей.