Новый главный тренер лондонского футбольного клуба Арсенал получит 200 миллионов фунтов стерлингов на покупку новых игроков.

Новый главный тренер лондонского футбольного клуба "Арсенал" получит 200 миллионов фунтов стерлингов на покупку новых игроков.Как сообщает "Спорт-экспресс", руководство лондонского клуба рассчитывает, что преемник нынешнего наставника команды Арсена Венгера сможет вернуть "канониров" на ведущие роли в чемпионате Англии и Европе. Ранее Венгер объявил о том, что покинет пост наставника "канониров" по окончании текущего сезона. В "Арсенале" он отработал 22 года.