Референдум по вопросам работы мусорного полигона Ядрова, который назначен на 17 июня, может быть перенесен, потому что власти Волоколамска не успевают к нему подготовиться.

Референдум по вопросам работы мусорного полигона "Ядрова", который назначен на 17 июня, может быть перенесен, потому что власти Волоколамска не успевают к нему подготовиться.Однако работа будет выполнена, заявил мэр Волоколамска Петр Лазарев. Вероятнее всего – к сентябрю, потому что референдумом необходимо подготовить бюджет, провести работу с территориальной избирательной комиссией, передает "Интерфакс".В то же время жители Волоколамского района продолжают митинговать, требуя закрыть "Ядрово", трансляция митинга ведется в соцсети. 1 и 14 апреля уже проводились такие митинги.Лазарев заявил, что свалки и полигоны — это уже каменный век, весь мир отказался от них, и призвал противостоять им в рамках закона.На территории ТБО "Ядрово" недалеко от Волоколамска вводился режим ЧС из-за неприятного запаха. В марте произошел выброс свалочного газа, к врачам обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили превышения норм вредных веществ. К 15 июня должны завершить работы по установке системы дегазации.На этой неделе Волоколамский городской суд отклонил первый иск местных жителей к ООО "Ядрово" с требованием прекратить деятельность мусорного полигона. По словам представителей потерпевших, всего заявлено восемь исков о возмещении морального вреда на общую сумму в 5,5 миллионов рублей.Совет депутатов Волоколамска назначил референдум по вопросу закрытия "Ядрово" на 17 июня, а также определил, что на референдум будут вынесены два вопроса: "Согласны ли вы с закрытием полигона твердых коммунальных отходов "Ядрово"?" и "Согласны ли вы с проведением мероприятий по предупреждению и ликвидации негативного воздействия на окружающую среду на полигоне твердых коммунальных отходов "Ядрово"?"