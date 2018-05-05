Анастасия Волочкова отдыхает в Турции и делится красочными снимками в Сети с теми, кто об отпуске лишь мечтает. Среди привычных голых фотографий оказался весь необычный, элегантный кадр.

Анастасия Волочкова отдыхает в Турции и делится красочными снимками в Сети с теми, кто об отпуске лишь мечтает. Среди привычных "голых" фотографий оказался весь необычный, элегантный кадр."Горы, праздник, радость, я", – подписала фотографию балерина (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).На снимке Анастасия сидит на необычной качели в виде плетеного кресла. В тот день артистка отказалась от вульгарных нарядов, в которых любит щеголять на отдыхе, и надела элегантное белое платье с черным узором. Наряд, длинною до самых пяток, выгодно подчеркнул роскошную фигуру Волочковой.Волосы Анастасия предпочла оставить распущенными. Это придало ее образу легкости и разбавило строгий вид.Поклонники, увидев фото, не поверили своим глазам. Так женственно Волочкова не выглядела уже давольно давно. "Очень красивое фото получилось. Не вульгарное. Пейзажно-портретное", "Анастасия, вы прекрасны! Спасибо за фото", "Какая утонченная, женственная, глаз радуется", "Вам очень идет миди! Такая загадочная, тонкая статуетка", – написали фанаты своей любимице.Отметим, что днем ранее Волочковой досталось от своих подписчиков. Настя решила показать фирменный шпагат на берегу моря, но народ явно устал от подобного. Поклонники в грубой форме попросили балерину быть скромнее. Возможно, Анастасия прислушалась к своим фанатам.