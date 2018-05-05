7 мая начинается новое президентство. Пройдет инаугурация. Владимир Путин начнет новый конституционный виток. В частности, именно по Конституции, подаст в отставку действующее правительство.

7 мая начинается новое президентство. Пройдет инаугурация. Владимир Путин начнет новый конституционный виток. В частности, именно по Конституции, подаст в отставку действующее правительство, и в Государственной Думе уже заявили, что готовы будут оперативно рассмотреть предложенную вновь избранным президентом кандидатуру премьер-министра. При прочих равных скоро новостные ленты наполнятся именами вновь назначенных министров, а также помощников и советников самого главы государства.Наверняка не обойдется без нововведений и в том, как пройдет инаугураци, — из раза в раз всегда появляются какие-то новые элементы. Но и в предстоящее 7 мая зрители "России 1" увидят Большой Кремлевский дворец, где неизменно проходит церемония принесения вновь избранным президентом присяги. Визитная карточка государства, символ российских и могущества, и гостеприимства, этот дворец еще и волшебный.Творение Константина Андреевича Тона — это поразительное сооружение, которое объединило и древние церкви, и Теремной дворец, построенный при царе Михаиле Федоровиче, он был приспособлен под общежитие свитой Наполеона, но был возрожден, и восстановленные ныне "орденские" залы. Именно по этой причине внешне симметричный дворец обладает одной особенностью: его центральные двери не по центру фасада. Именно сюда подъезжает вновь избранный президент. И именно здесь "Вести в субботу" ждала наша провожатая по дворцу Анастасия Павлова.- Анастасия Михайловна, сколько вы лет работаете в Кремле?- 30 лет и 3 года.- Каково это, ходить на работу в Кремль? Задача, требующая самоотречения?- Нет, это, наоборот, очень здорово.- Главная дверь Российской Федерации?- Да.- Тяжелая?- Попробуйте.За дверью перед входящим открывается вид на величественную лестницу.Во время инаугурации вдоль нее выстраиваются солдаты Президентского полка: в форме, стилизованной под ту, что была в Отечественную войну 1812 года, а цвета которой идет еще с петровских времен. Ступенек – 74.- Получается, президент в день инаугурации испытывает неплохую физическую нагрузку.- Это дело привычки, — говорит Анастасия Павлова. – Лестница была спроектирована так, чтобы по ней было удобно гостям подниматься и дамам в длинных платьях спускаться. Но когда еще груз ответственности, конечно, это, наверное, непросто."Дамы в длинных платьях" — это как на гравюре XIX века: прием для Георгиевских кавалеров и их дам в Георгиевском зале.В одном из залов – необыкновенной красоты картина. "Борьба со злом. Добро олицетворяет русский воин во главе с Александром Невским", — говорит Павлова.- Тем не менее Александр Невский в центре.- Да. Все враги на полотне — это олицетворение зла. Название крылатое.- "Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет".На самом деле поразительно, как в уста актера Николая Черкасова режиссер Эйзенштейн в 1938 году вложил чуть измененный, но вариант цитаты из Библии: "Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечем погибнут".Впрочем, те, кто бывал на этот самом месте при той самой советской власти, вспоминают еще один парадокс. Тогда на этом месте висела картина"Ленин выступает на III съезде комсомола", где Владимир Ильич якобы троекратно призвал: "Учиться, учиться и еще раз учиться". В стенограмме такой фразы нет. Как бы то ни было, теперь — о том правителе, при котором дворец построили, о временах Николая I.- А паркетный пол еще с тех времен?- Да, с 1845 года, — рассказывает Анастасия Михайловна.- Мне просто кажется, здесь дырочки, наверное, от дамских каблучков 1860 года.- Я бы сказала, 1960-го.- Почему?- Потому что в 1800-x не было металлических набоек. Конструкция каблука была другая. Бальные туфли не наносили ущерб паркету, а вот шпильки – да. Но это тоже след времени.Еще в этом зале — поразительные дверные ручки. Это не изумруды — стекло. Но чудесное! Впрочем, главные чудеса впереди.Гвардейцы открывают золотые двери. Через них Путин входит в Георгиевский зал. Во время инаугурации все внимание — на избранного главу государства.- Сколько раз сюда ни заходил, а привыкнуть невозможно!- Невозможно. Специально все делали для того, чтобы производить впечатление на гостей, — отмечает Анастасия Михайловна.- Красота!- Не просто красота, а красота со смыслом.По стенам зала — имена офицеров, генералов, фельдмаршалов и частей, в которых служили Георгиевские кавалеры. Когда 10 лет назад возродили орден, возродили и традицию с нанесением имен на стены."В нише по левую руку — с 2008 года награждения. Южная Осетия и Абхазия, Грузия. 2009 год — тоже кампания. А на противоположной стороне — 2015-2016 годы. В 2017-м награжденные были, но пока еще их фамилии не занесли", — сказала Анастасия Павлова.То, что зал предстает в таком великолепии, — где-то чудо. Ведь именно на этот паркет в Великую Отечественную рухнула немецкая бомба. Как и весь центр Москвы, Кремль тогда здорово замаскировали. На фотографиях его сразу и не распознаешь: над Мавзолеем — что-то вроде домика, а стены были разрисованы под жилую застройку. И все-таки пару раз противовоздушная оборона не справилась. Тем более что аэрофотосъемка у немцев была подробнейшая. Впрочем, Большой Кремлёвский дворец на то и считается волшебным — бомба в него попала, но не взрывалась.На съемке предыдущей инаугурации видно, как избранный глава государства идет из Георгиевского зала в Александровский и дальше в Андреевский. И мы тоже туда обязательно сейчас заглянем. Но пока — еще один исторический экскурс.Еще и до революции здесь, конечно, бывало всякое. Например, в Русско-японскую войну и Первую мировую в исторических залах Кремля размещали швейные мастерские. Но все-таки ничего не трогали в плане интерьеров. А потом...На уже знакомой нам парадной лестнице или, например, в нетронутом Георгиевском зале живописцы располагали Сталина на парадных полотнах. Но вот его же, Сталина, выступление на XIX съезде КПСС — в зале, под который Александровские и Андреевский тогда выломали.- Анастасия Михайловна, знаете, каким вопросом каждый раз задаюсь? Честь и хвала тем, кто это восстанавливал, а вот как же рука поднялась все это выломать? Когда это было? Начало 30-х годов?- Да, 1932 год. Ну, политика. Ведь ломалось, в общем-то, без идеологии, но формулировка была такая: для создания более комфортных условий, для проведения собраний и съездов.- Давайте в центр зала выйдем. Здесь конгресс Коминтерна заседал?- Конгресс Коминтерна и Ленин были в этом зале. Есть много фотографий. Наверное, можно было найти место, но в Кремле больше не было места для другого для заседания.Останемся пока в Александровском зале. Назван он так в честь ордена Александра Невского. Кстати, уникальный случай. Ведь орден с такими названием был при всех трех знакомых нам эпохах. Еще императорский орден Святого Благоверного Князя Александра Невского. Советский, со звездой, орден Александра Невского, учрежденный в Великую Отечественную. А вот и сегодняшний — орден-крест Александра Невского — уже новой России.- Есть еще одна любимая мною здесь история, связанная с тем, что Россия — все-таки особая страна. Наша геральдика развивалась параллельно с европейской. Если приглядеться, Георгий Победоносец смотрит справа налево, а на соседнем гербе — слева направо. А вот на гербе Московской области он вот такой же.- Так это герб Грузии.- А что здесь еще по периметру получается?- Гербы земель, которые были перечислены в титуле императора, в данном случае Николая II. Или, скажем, вот Царство Астраханское, Херсонес Таврический, Царство Польское.- Финляндия.- Да, Великое княжество Финляндское. Царство Сибирское.Именно из Александровского зала во время инаугурации избранный президент переходит в Андреевский, где, собственно, и проходит церемония принятия президентской присяги.- Закончится инаугурация. Президент пойдет принимать парад, а вы останетесь здесь работать. Часто эти залы пустые или ни без конца загружены?- Когда нет мероприятий, могут проходить во дворце экскурсии, могут прийти гости и посмотреть на эти залы, — говорит Анастасия Михайловна.- Можно попасть на экскурсию сюда?- Можно, конечно. Вот. И, как раньше, сейчас со всего мира приходят гости. И на всех дворец, как это и раньше было, производит неизгладимое впечатление.- А он ведь живой, правда?- Конечно. Здесь необыкновенная здесь энергетика. Мы как-то ей подпитываемся. Надеюсь, что наши гости тоже положительно заряженные отсюда уходят. Вообще весь Кремль, как говорили раньше, — это "град небесный". Кремль — святое место.