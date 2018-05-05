На уроке безопасности сотрудники ГИБДД УВД по ВАО рассказали ребятам о различных случаях, возникающих на дороге, и наглядно разбирали дорожные ситуации...

В детском дошкольном учреждении при Гимназии № 1290 сотрудники Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ВАО совместно с одной из общественных организаций провели урок, посвященный правилам безопасного перехода проезжей части.На уроке безопасности сотрудники ГИБДД УВД по ВАО рассказали ребятам о различных случаях, возникающих на дороге, и наглядно разбирали дорожные ситуации. После занятия состоялся просмотр видеороликов по Безопасности дорожного движения.Дети задавали инспекторам вопросы по различным темам Правил дорожного движения: как себя вести на прогулке при плохих погодных условиях, как правильно переходить дорогу с самокатом или велосипедом.Затем состоялась эстафета по БДД, в которой ребята собирали мозаики дорожных знаков и по правилам проходили импровизированную трассу. После урока инспекторы подарили дошкольникам световозвращающие элементы.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73