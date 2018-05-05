Сотрудники полиции с подарками и поздравлениями приехали в гости к Любови Федоровне Скрипниченко...

В преддверии празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. сотрудники полиции УВД по ЗАО совместно с представителями Совета ветеранов, Общественного совета и Женского совета УВД по ЗАО поздравляют ветеранов – участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, чтобы выразить им свою благодарность и признательность за их героический подвиг.Сотрудники полиции с подарками и поздравлениями приехали в гости к Любови Федоровне Скрипниченко. Хозяйка и ее супруг Борис Федорович – участники Великой Отечественной войны, радушно встретили гостей и пригласили их на чаепитие. Ветераны вспоминали то непростое время, полное страданий и лишений, потому что война коснулась каждой семьи, рассказывали о себе, своей работе в послевоенные годы.За свой жизненный путь Любовь Федоровна награждалась медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.», «За оборону Москвы» и другими, а за время службы в милиции – медалями «За безупречную службу». Еще одну памятную медаль вручили Любови Скрипниченко – «25 лет УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве», в честь юбилея окружного Управления.После окончания 8 классов в 1939 году Любовь Федоровна работала разнорабочей во Всесоюзной библиотеке имени Ленина, затем пошла работать в милицию. Начала свою служебную деятельность с должности милиционера 1 отряда охраны метрополитена г. Москвы, отучилась в межобластной Свердловской школе милиции, затем работала участковым уполномоченным 2 и 4 отрядов охраны метрополитена г. Москвы, 57 отделения милиции г. Москвы, в 98 отделении милиции г. Москвы занималась учетной работой и более 17 лет проработала участковым уполномоченным по детской работе в 75 отделении милиции г. Москвы, откуда в 1969 году и ушла на пенсию.Любовь Скрипниченко поблагодарила гостей за внимание и трогательную заботу, которые оказывают полицейские и общественность ветеранам.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39