Андрей Понорец вручил подарок и поздравительное письмо ветерану Великой Отечественной войны от начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта полиции Олега Баранова...

В преддверии празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. по доброй традиции с цветами и подарками в гости к Александру Александровичу Орлову приехали сотрудники полиции Главного управления МВД России по г. Москве и Управления внутренних дел по Западному административному округу, а также представители Совета ветеранов, Общественного совета и Женского совета УВД по ЗАО.Заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец вручил подарок и поздравительное письмо ветерану Великой Отечественной войны от начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта полиции Олега Баранова.Радушный хозяин пригласил гостей на чаепитие с домашними пирогами и самоваром. В открытой дружественной атмосфере беседа получилась оживленной и насыщенной. Александр Орлов щедро делился воспоминаниями и наиболее интересными историями из своей военной, а затем милицейской службы. Рассказал он о том, как мальчишкой пошел на фронт, вспомнил, как ему, раненому, помог боевой товарищ выбраться из под вражеского обстрела, вновь пережил радостную весть о Победе. А после войны решил применить накопленный разведывательный опыт в борьбе с преступностью и правонарушениями и пошел служить в милицию оперуполномоченным.Александр Орлов поблагодарил полицейских за внимание, чуткость и искреннюю заботу. Гости пожелали ветерану крепкого здоровья, бодрости духа, долгих лет жизни и всегда оставаться таким же бойким и веселым.Александр Александрович Орлов окончил полковую школу 2-й отдельной Московской бригады и далее служил в составе 123 разведроты 51 армии 1-го Прибалтийского фронта. С 1942 года он являлся командиром отделения разведроты 117 дивизии. После войны Александр Александрович продолжил службу в милиции в должности оперуполномоченного Гагаринского РОВД. В 1973 году ветеран ушел на заслуженный отдых. Александр Александрович награжден орденом Красного Знамени; двумя медалями «За боевые заслуги», медалями «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией», «30 лет Советской армии», медалями «За безупречную службу» 1, 2, 3 степени.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39