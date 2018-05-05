Объявленный ранее на 5 мая желтый уровень погодной опасности продлен на 6 мая. Дождь, который начнется в Москве вечером 5 мая, до 7 мая может принести до 30 процентов майской нормы осадков. Местами ожидаются грозы и порывы ветра до 17 метров в секунду.

Объявленный ранее на 5 мая желтый уровень погодной опасности продлен на 6 мая. Аналогичный повышенный уровень погодной опасности действует почти во всех регионах Центральной России, кроме Тверской области, сообщает Гидрометцентр.Дождь, который начнется в Москве вечером 5 мая, до 7 мая может принести до 30 процентов майской нормы осадков (она составляет 51 миллиметр).Как сообщало ранее столичное управление МЧС, местами в столичном регионе с вечера 5 мая и в течение 6 мая местами ожидаются грозы и усиление ветра порывами до 13-18 метров в секунду.Ожидается, что новые атмосферные фронты принесут в столичный регион небольшое похолодание, передает "Интерфакс". Так, если днем 5 мая температура воздуха поднимется до 24-26 градусов, то 6 мая будет уже не выше 17-19, а 7 мая воздух прогреется до 19-21 градуса.