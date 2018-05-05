Маргарет Хильда Тэтчер (урожденная Робертс) была 71-м премьер-министром в истории Великобритании. Она стала первой, и до недавнего времени оставалась единственной женщиной, которая занимала столь высокий пост. Кстати, Тэтчер на момент избрания главой кабмина вообще была первой представительницей слабого пола, которая возглавила кправительство европейской страны. Хотя, слабый пол – это, конечно, не о ней. Железная леди – вот это про нее.

Маргарет Хильда Тэтчер (урожденная Робертс) была 71-м премьер-министром в истории Великобритании. Она стала первой, и до недавнего времени оставалась единственной женщиной, которая занимала столь высокий пост. Кстати, Тэтчер на момент избрания главой кабмина вообще была первой представительницей слабого пола, которая возглавила кправительство европейской страны. Хотя, слабый пол – это, конечно, не о ней. "Железная леди" – вот это про нее.Постпремьер-министра Великобритании означает, что на человека, его занявшего, ложится вся внутренняя и внешняя политика страны. Став премьером, Маргарет Тэтчер показала многиммужчинам, возглавлявшими кабинет министров и до, и после нее, что значит держать все в своихруках. Если бы не ее умение и хватка, разумеется, не просидеть бы ей в креслеглавы кабинета министров целых три срока подряд. Кстати, этого до нее неудавалось никому с начала XIX века. Тэтчер стала символом эпохи возрождения СоединенногоКоролевства.ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИЭто всемирно известное прозвище приклеилось кМаргарет Тэтчер с легкой руки советского журналиста. В одной из статей в газете"Красная звезда" за жесткое отношение с СССР автор Юрий Гаврилов назвал британского премьера "железнойдамой". Англоязычные СМИ перевели это как "железная леди". Ее непреклонныйхарактер отмечали не только в Советском Союзе, но и в собственной стране. Правда,в Великобритании на нее навешивали куда менее поэтичные ярлыки, называя, например,тараном или танком."Персональным нападкамна меня только радуюсь, – заявляла Тэтчер. – Значит, других политических аргументов у противника ужене осталось".Кстати, появление характеризующего ее прозвищаМаргарет Тэтчер использовала себе во благо во время своей избирательной кампании.Она успешно провела ее под лозунгом "Британии нужна железная леди". ПослеТэтчер подобным образом стали называть многих женщин, которые характеризуютсянепреклонным характером, жестким стилем управления и отсутствие желания идти накомпромиссы.Любопытный факт: бывший глава СССР Михаил Горбачев обязансвоим всемирно известным прозвищем Маргарет Тэтчер. Именно она, а за ней и весьмир, стала называть его ласково Горби.НЕЗАВИДНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫПо происхождению Маргарет Тэтчер вряд ли кто-то когда-то рискнулпредсказать ей блистательное политическое будущее. Являясь продолжательницейрода бакалейщика (без какого бы то ни было титула, положения или денег) ей былокрайне сложно не то, что стать первым лицом страны, а вообще близко подобратьсяк большой политике. Не стоит забывать и о том, что на дворе была середина ХХвека, а значит, женщина в политике все еще была, скорее, исключением из правил."Петух, может быть,хорошо кукарекает, но яйца все-таки несет курица", – говорила она.Почтидесятилетие у нее ушло лишь на то, чтобы стать членом Палаты общин. А путь отпервых ступенек в политике до поста премьер-министра Великобритании занял безмалого три десятилетия. Преодолевая его, Тэтчер не раз приходилось доказывать доминирующимв политике мужчинам, что она имеет все необходимое, чтобы стать не только "однойиз".КРЕПКИЙ ОРЕШЕКНа пути к политическому олимпу ей помогали три основныхкачества: терпение, твердость характера и целеустремленность. Они же пригодилисьей и во времена премьерства. На посту главы кабинета министров Тэтчер пришлось буквальновытаскивать за уши вытаскивать страну из экономического кризиса, которыйразгорелся в конце 1970-х годов. Тогда-то Железная леди и проявила своюнесгибаемую волю, полностью подтверждая свое прозвище."Я исключительнотерпелива, при условии, что в конце концов выйдет по-моему", – говорила о себе первый британский женщина-премьер.Ей удалось, казалось бы, невозможное – восстановить Британиюкак мировую державу. Правда, для этого приходилось буквально резать по живому.Жесткие и непопулярные меры, принимаемые ее кабмином, не раз подвергалиськритике как со стороны противников, так и нередко со стороны однопартийцев. Но витоге именно они принесли результат.Приватизация государственных компаний, монетаризм, секвестированиетрат на социальные программы, отстранение от бюджетной кормушки бесперспективныхкомпаний и многое другое. Только от продажи промышленных предприятий и недвижимостиказна получила почти 50 миллиардов фунтов стерлингов.ПОЛИТИКА НА ГРАНИ ЖИЗНИ И СМЕРТИБудучи политиком, Маргарет Тэтчер пережила множествонепростых моментов. Буквально через год после того, как она возглавила кабинетминистров и, засучив рукава, взялась за дело, ее поддержка в обществе рухнуладо 23%. Причиной стали все те же непопулярные меры, которые, как показалапрактика, были жизненно необходимы экономике Великобритании. Примечательно, чтостоль низкого рейтинга до того момента не было ни у одного премьер-министраэтого государства.В 1984 году члены экстремистской Ирландской республиканскойармии организовали покушение на жизнь британского премьера. Во всяком случае,именно так был расценен взрыв бомбы в отеле, где проходила конференция партииконсерваторов. В результате теракта погибли пять человек, сама Тэтчер непострадала. Более того, мероприятие продолжилось, и на следующий день Железнаяледи выступила с докладом, как и было запланировано. Такое поведение Тэтчердобавило ей и политических очков, и симпатий простых британцев. Она оставалась вкресле премьер-министра до 1990 года. Вместе с ней ушла целая эпоха.ПРИЗНАНИЕ И НАГРАДЫЗа свою деятельность экс-премьер Великобритании получиламножество престижных государственных наград, в том числе Орден заслуг. Крометого, королева пожаловала ей, дочери простого бакалейщика титул баронессы. Этопроизошло в 1992 году, когда Железная леди стала пэром Палаты лордов. По этомуслучаю она и ее супруг стали обладателями личного дворянства. Супруги стали баронессойи баронетом Кестивенами в графстве Линкольншир. Также они обзавелись личнымгербом.Показательным фактом признания ее заслуг стало и то, что МаргаретТэтчер единственной из всех премьер-министров получила прижизненный памятник в парламенте.Он расположен прямо напротив скульптуры Уинстона Черчилля, что лишний разподчеркивает, что экс-премьер стала самым известным и влиятельным политическимдеятелем Великобритании прошлого столетия."Я останусь до тех пор, пока не устану. А пока Британия во мне нуждается, я никогда не устану".Маргарет Тэтчер стала прототипом главных героинь в несколькиххудожественных фильмах. В 2009 году по ее биографии была снята лента "Маргарет",где роль экс-премьера сыграла Линдси Дункан. Двумя годами позже на экраны вышелфильм "Железная леди". Главную роль в нем исполнила Мерил Стрип, котораяполучила за свою работу престижную кинопремию "Оскар".