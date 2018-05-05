Екатерина Стриженова продолжает наслаждаться праздничными деньками. Звезда Первого канала не понимает, как кто-то может не любить долгие выходные.

Екатерина Стриженова продолжает наслаждаться праздничными деньками. Звезда Первого канала не понимает, как кто-то может не любить долгие выходные."Покажите мне этого человека,который считает,что майские праздничные выходные СЛИШКОМ ДЛИННЫЕ", – написала телеведущая (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).Подписчики Стриженовой тут же откликнулись. Они сообщили телеведущей, что не всегда много отдыхать – хорошо. К примеру, одна из поклонниц посетовала, что из-за выходных не может показать своего больного малыша врачам. "Ребенок заболел(это не простуда обычная) а врачей нет,видите ли выходные. А что нам делать с 2-х месячным больным ребенком на руках? И говорят ждите пока выходные закончатся", – пожаловалась девушка.Другие и вовсе заявили, что сегодня отдыхать так долго могут только обеспеченные люди. Большинство же только страдает от праздников. "Это сделано для такиз как вы Катя!!! У которых денег куры не клюют!!! И дети живут там, кого вы на передачах клюете", "Еще раз этот пост доказывает, насколько эти люди далеки от реалий нашей жизни", – написал Стриженовой народ.Третьи и совсем взбесились из-за поста телеведущей. Фоловеры назвали вопрос глупым. "Конечно слишком, люди праздно шатаются, всюду пьяные, дым от шашлыков в городе, кошмар! Хорошо только пьяницам и лентяям", "Когда зарплаты 15-20 000 праздники дорогое удовольствие. Потом, какое то время сидишь совсем без денег", – заметили подписчики.