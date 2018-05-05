Татьяна Тарасова довольно эмоционально ответила на вопрос об уходе Евгении Медведевой от Этери Тутберидзе. Тренер отказалась говорить на эту тему с журналистами.

Татьяна Тарасова довольно эмоционально ответила на вопрос об уходе Евгении Медведевой от Этери Тутберидзе. Тренер отказалась говорить на эту тему с журналистами."В первый раз об этом слышу", – сказала Татьяна Анатольевна, когда ее попросили прокомментировать сложившуюся ситуацию.Тарасова отправила интересующихся к главным героиням разгоревшегося в фигурном катании скандала. "Спрашивайте лучше у Медведевой и Тутберидзе. Я комментировать ничего не буду", – отметила специалист.Между тем, коллеги Медведевой были более словоохотливы. Так, чемпионка мира Елизавета Туктамышева поддержала Женю. "Мне кажется, что это было ожидаемым, так как очень сложно, когда две сильнейшие спортсменки занимаются у одного тренера. Я не могу сказать, что была сильно удивлена этому объявлению", – пояснила она агентству "Р-Спорт".По словам фигуристки, Медведева поступила обдуманно. "Женя – неглупая девочка, и она все правильно сделала, разложила все плюсы и минусы и поняла, что нужно менять. Это хороший шаг в развитии самой себя и творчества. Смена тренера чаще всего идет в плюс", – убеждена Туктамышева.Напомним, 4 мая стало известно, что Евгения Медведева ушла от своего тренера Этери Тутберидзе. Причины данного решения фигуристка не объяснила. Позже появилась информация, что Женя намеренна покинуть Россию. Предположительно, она будет тренироваться у канадского специалиста Брайана Орсера и выступать под флагом Армении.