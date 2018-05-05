Российская теннисистка Ирина Хромачева стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) серии 125K, который завершился в китайском Аньнине. Призовой фонд соревнований составлял 125 тысяч долларов.

Российская теннисистка Ирина Хромачева стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) серии 125K, который завершился в китайском Аньнине. Призовой фонд соревнований составлял 125 тысяч долларов.В решающем матче Хромачева нанесла поражение четвертой ракетке турнира китаянке Чжэн Сайсай. Встреча продолжалась 2 часа 36 минут и завершилась со счетом 3:6, 6:4, 7:6 (7:5) в пользу россиянки, для которой эта победа стала первой на турнирах WTA в одиночном разряде.