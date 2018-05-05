Киеву стоит приготовиться к блокаде Керченского пролива со стороны России и к организации конвойного сопровождения кораблей, считает экс-замминистра обороны Украины, адмирал запаса Игорь Кабаненко. По его словам, даже если конвои не понадобятся, эта мера может обеспечить безопасность морских коммуникаций.

Киеву стоит приготовиться к "блокаде" Керченского пролива со стороны России и к организации конвойного сопровождения кораблей, считает экс-замминистра обороны Украины, адмирал запаса Игорь Кабаненко.По его словам, даже если конвои не понадобятся, эта мера может "обеспечить безопасность морских коммуникаций". При этом он пояснил, что любые меры по задержанию или осмотру судов можно будет рассматривать как нападение или "акт агрессии".Кабаненко призвал "выстроить государственную морскую политику и военно-морскую стратегию" ради продвижения интересов Киева.Он подчеркнул, что "кризис на море продолжает развиваться". Отставной адмирал предложил усилить морской патруль, чтобы российские судовладельцы не могли воспользоваться "внутренними судоходными путями Украины".При этом он указал на то, что США так и не поставили Украине обещанные патрульные катера класса Island, передает РИА Новости.Ранее Госпогранслужба Украины жаловалась на то, что 30 апреля и 1 мая российские сторожевые суда якобы останавливали для досмотра корабли, следовавшие на Украину.