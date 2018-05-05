В этом году мероприятие посвящено 45-летнему юбилею движения "ЮИД".

В Александрове состоялся районный этап ежегодного конкурса-фестиваля юных инспекторов движения "Безопасное Колесо-2018". В этом году мероприятие посвящено 45-летнему юбилею ЮИДовского движения. В организации и проведении соревнований приняли участие сотрудники ГИБДД ОМВД России по Александровскому району и председатель совета ветеранов ОВД Александр Анисимов.Приветствуя участников, Александр Александрович и инспектор по пропаганде БДД Надежда Гамова напомнили о необходимости соблюдения правил безопасного движения не только в процессе соревнований, но и в реальной жизни, а также пожелали всем командам честной игры.В ходе конкурса 13 команд выполнили ряд непростых, но интересных заданий. Мальчишки и девчонки показали свои знания Правил дорожного движения, продемонстрировали умение оказывать первую медицинскую помощь. Судейская коллегия также оценивала навыки управления велосипедом и творческие способности на этапе презентации агитбригадами своих команд.После завершения всех этапов были подведены итоги. Судьями было отмечено, что участники всех команд приятно удивили высокими результатами.Призовые места распределились следующим образом:Городские школы:1 место – МБОУ СОШ №13;​ 2 место – МБОУ СОШ №1;​ 3 место – МБОУ СОШ №14.​Районные школы:1 место – МБОУ ООШ №11 г. Струнино;​ 2 место – МБОУ СОШ №10 г. Струнино;​ 3 место – МБОУ СОШ №7 г. КарабановВ личном первенстве были отмечены лучшие участники соревнований на этапах:​ «Фигурное вождение велосипеда»1.​ Козлов Евгений МБОУ СОШ №30 с. Андреевское;2.​ Борисова Кристина МБОУ СОШ №1 г. Александров.​ «Знатоки Правил Дорожного Движения»1.​ Бахарев Никита МБОУ ООШ №5 г. Александров.​ «Знание основ оказания первой доврачебной помощи»1.​ Козловская Дарья МБОУ СОШ №14 г. Александрова.Отдельного приза удостоилась агитбригада МБОУ СОШ №11 г. Струнино, ставшая лучшей в творческом конкурсе.Осенью этого года Александровский район на областном этапе соревнований представят команды МБОУ СОШ № 13 города Александрова и №11 города Струнино.