В этом году мероприятие посвящено 45-летнему юбилею движения "ЮИД".
В Александрове состоялся районный этап ежегодного конкурса-фестиваля юных инспекторов движения "Безопасное Колесо-2018". В этом году мероприятие посвящено 45-летнему юбилею ЮИДовского движения. В организации и проведении соревнований приняли участие сотрудники ГИБДД ОМВД России по Александровскому району и председатель совета ветеранов ОВД Александр Анисимов.
Приветствуя участников, Александр Александрович и инспектор по пропаганде БДД Надежда Гамова напомнили о необходимости соблюдения правил безопасного движения не только в процессе соревнований, но и в реальной жизни, а также пожелали всем командам честной игры.
В ходе конкурса 13 команд выполнили ряд непростых, но интересных заданий. Мальчишки и девчонки показали свои знания Правил дорожного движения, продемонстрировали умение оказывать первую медицинскую помощь. Судейская коллегия также оценивала навыки управления велосипедом и творческие способности на этапе презентации агитбригадами своих команд.
После завершения всех этапов были подведены итоги. Судьями было отмечено, что участники всех команд приятно удивили высокими результатами.
Призовые места распределились следующим образом:
Городские школы:
1 место – МБОУ СОШ №13;
2 место – МБОУ СОШ №1;
3 место – МБОУ СОШ №14.
Районные школы:
1 место – МБОУ ООШ №11 г. Струнино;
2 место – МБОУ СОШ №10 г. Струнино;
3 место – МБОУ СОШ №7 г. Карабанов
В личном первенстве были отмечены лучшие участники соревнований на этапах:
«Фигурное вождение велосипеда»
1. Козлов Евгений МБОУ СОШ №30 с. Андреевское;
2. Борисова Кристина МБОУ СОШ №1 г. Александров.
«Знатоки Правил Дорожного Движения»
1. Бахарев Никита МБОУ ООШ №5 г. Александров.
«Знание основ оказания первой доврачебной помощи»
1. Козловская Дарья МБОУ СОШ №14 г. Александрова.
Отдельного приза удостоилась агитбригада МБОУ СОШ №11 г. Струнино, ставшая лучшей в творческом конкурсе.
Осенью этого года Александровский район на областном этапе соревнований представят команды МБОУ СОШ № 13 города Александрова и №11 города Струнино.