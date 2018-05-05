Мужчина получил от страховой компании выплату в связи с ДТП, однако позже было установлено, что повреждения автомобиль получил не при заявленных обстоятельствах....

Сотрудниками ОМВД России по Пресненскому району задержан мужчина, подозреваемый в совершении мошенничества в сфере автострахования.В ОМВД России по Пресненскому району поступил материал проверки по факту мошенничества. Установлено, что между страховой компанией и владельцем автомобиля «Субару» был заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности. Через некоторое время мужчина обратился в страховую компанию с заявлением о возмещении ущерба в связи с произошедшим ДТП и получил выплату в размере 147 тысяч рублей.Однако в дальнейшем экспертизой было установлено, что повреждения автомобиль получил не при заявленных обстоятельствах.Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Пресненскому району задержал подозреваемого.Отделом дознания ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-91