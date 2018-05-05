В ходе несанкционированной акции в центре Москвы в субботу, 5 мая, задержан оппозиционер Алексей Навальный. Полицейские задержали его на Пушкинской площади.

В ходе несанкционированной акции в центре Москвы в субботу, 5 мая, задержан оппозиционер Алексей Навальный. Полицейские задержали его на Пушкинской площади, уточняет "Интерфакс".Собравшихся там граждан представители правоохранительных органов призвали разойтись. Сотрудник полиции в мегафон предупредил, что действия участников акции незаконны, и попросил покинуть Пушкинскую площадь и не мешать проходу граждан. Он предупредил, что в противном случае "будет применена физическая сила и специальные средства". После этого ОМОНовцы начали задерживать людей, не согласных с требованиями полиции.Накануне московские власти не разрешили Навальному провести шествие в центре города 5 мая, так как оно помешало бы праздничным мероприятиям. Глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников назвал намерения оппозиции "провокацией и полной безответственностью". Он призвал жителей и гостей города не участвовать в незаконных акциях. Со своей стороны прокуратура направила сторонникам Навального соответствующее предостережение.Заявку на проведение 5 мая шествия от площади Тверской заставы до Охотного ряда, дом 2, где был запланирован митинг, организаторы акции подали в мэрию Москвы 20 апреля. Городские власти акцию согласовали, однако вместо центра города предоставили на выбор несколько других площадок. Оппозиционеры отказались, а Навальный призвал людей выйти на несанкционированный митинг.В ходе предыдущей несогласованной акции в Москве 26 марта были задержаны более 600 человек, а сам Навальный был привлечен к ответственности за нарушения правил проведения митингов, напоминает ТАСС.