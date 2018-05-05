При проверке документов в Нижнем Новгороде неизвестный совершил вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов. Трое силовиков ранены, злоумышленник нейтрализован.

При проверке документов в Нижнем Новгороде неизвестный совершил вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов. Трое силовиков ранены, злоумышленник нейтрализован.После попытки проверить документы мужчина скрылся в подъезде жилого дома по улице Академика Павлова и забаррикадировался в одной из квартир.Квартира была блокирована сотрудниками спецназа ФСБ и полицейскими. На предложение сложить оружие преступник ответил отказом и открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, сообщает пресс-служба ФСБ.В результате столкновения он был нейтрализован, трое полицейских получили ранения. Проводятся оперативно-розыскные следственные действия, устанавливается личность бандита, передает "Интерфакс".