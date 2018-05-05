Сотрудники полиции и МЧС провели с жителями округа и гостями столицы разъяснительную беседу по соблюдению необходимых мер безопасности...

На территории Новой Москвы сотрудниками полиции УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве и сотрудниками 1-го регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управления по ТиНАО ГУ МЧС России по г. Москве проведен совместный профилактический рейд, направленный на выявление нарушений правил пожарной безопасности в местах массового отдыха людей на территории лесопарковых зон.С началом весенне-летнего периода и установлением теплой погоды люди отправляются отдыхать на природу: в лесные массивы, парки и лесопарковые зоны. А значит, возрастает риск возникновения пожаров, основной причиной которых становится человеческая неаккуратность, а зачастую и безответственное отношение к окружающей среде.В связи с этим сотрудники полиции провели на территории Новой Москвы профилактический рейд, направленный на стабилизацию обстановки в период летнего пожароопасного периода и предупреждение граждан об опасности, которую влечет за собой несоблюдение правил пожарной безопасности.Патрулирование мест отдыха проводилось на территории лесопарковых зон в поселении Коммунарка г. Москвы. Сотрудники полиции и МЧС провели с жителями округа и гостями столицы разъяснительную беседу по соблюдению необходимых мер безопасности, а также напомнили о запрете разведения костров и установки мангалов на пикниках, сжигания мусора.В ходе беседы с отдыхающими сотрудники 1-го регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управления по ТиНАО ГУ МЧС России по г. Москве вручили всем памятки-листовки, подготовленные службой спасения, и напомнили, что при возникновении пожара необходимо звонить по номерам «101» или «112».Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010 51 79