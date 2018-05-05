На полигоне твердый коммунальных отходов в симферопольском микрорайоне Каменка ранним утром в субботу, 5 мая, вспыхнул пожар. Возгорание сняли с дрона.

На полигоне твердый коммунальных отходов в симферопольском микрорайоне Каменка ранним утром в субботу, 5 мая, вспыхнул пожар. Возгорание сняли с дрона.Полигон был закрыт еще в конце 2016 года, но его рекультивация, которая оценивается в 1,2 миллиарда рублей, пока не началась, хотя землю и начали завозить."В связи с запретом на проведение какой-либо деятельности на Каменском полигоне за последнюю неделю отсыпка не производилась, что, вероятно, и стало причиной возгорания", — отметил замглавы администрации Симферополя Валерий Гуменюк.Через несколько часов возгорание было локализовано, и спасатели бросили все силы на защиту расположенного рядом леса.Специалисты Роспотребнадзора произвели забор воздуха и не обнаружили опасной концентрации вредных химических веществ в атмосфере.