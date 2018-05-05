Федерация хоккея России планирует заключить новый четырехлетний контракт с главным тренером молодежной сборной России по хоккею Валерием Брагиным. Прежний контракт специалиста истек 30 апреля.

Федерация хоккея России планирует заключить новый четырехлетний контракт с главным тренером молодежной сборной России по хоккею Валерием Брагиным. Прежний контракт специалиста истек 30 апреля.Специалист возглавляет российскую команду с 2014 года, ранее он работал на посту главного тренера молодежной сборной России в 2010-2012 годах."Брагин продолжит работу с молодежной сборной России в новом олимпийском цикле, — говорится в заявлении ФХР, которого цитирует РИА Новости. — Планируем подписать четырехлетний контракт, возможно, по схеме "два плюс два".