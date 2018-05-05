Полицейские задержали пьяного мужчину, устроившего дебош во время рейса Сеул - Владивосток. 45-летний житель Приморского края угрожал физической расправой пассажирам, нарушал общественный порядок и нецензурно выражался.

Полицейские задержали пьяного мужчину, устроившего дебош во время рейса Сеул — Владивосток. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, 45-летний житель Приморского края угрожал физической расправой пассажирам, нарушал общественный порядок и нецензурно выражался.По прибытии самолета в аэропорт Кневичи нарушителя задержали, от медицинского освидетельствования он отказался. На мужчину завели дело о хулиганстве, передает ТАСС.