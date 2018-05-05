Это порядка 125 тыс кв м шатров, складов и фан-зон. Часть из них после соревнований будет использоваться дальше, часть – демонтируют

Монтаж временных конструкций для проведения Чемпионата мира по футболу ФИФА в Москве полностью будет завершен 25 мая, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.Капитальное строительство к ЧМ завершено. В Москве матчи будут принимать стадионы "Лужники" и "Спартак". Они полностью готовы."Сейчас мы занимаемся созданием временной инфраструктуры. Чтобы провести ЧМ около 100 тыс кв м временных сооружений будет задействовано на территории "Лужников". Это и подвод электричества к ним, и подвод воды, сетей связи. Вот эта колоссальная работа идет по графику, мы ее должны завершить к 25 мая полностью", - сказал Марат Хуснуллин.Речь идет о монтаже шатров, складов для выкладки оборудования и инвентаря, фан-зон. Всего это порядка 125 тыс кв м. После завершения мундиаля часть конструкций будет демонтирована, часть использоваться дальше, сказал вице-мэр.Москва полностью готова к проведению ЧМ по футболу, отметил Хуснуллин.