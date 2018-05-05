Певица Валерия поделилась с поклонниками радостным событием. Исполнительница случайно встретила Жан-Поля Бельмондо.

Певица Валерия поделилась с поклонниками радостным событием. Исполнительница случайно встретила Жан-Поля Бельмондо.Актер с удовольствием сфотографировался с Валерией. Певица на радостях выставила снимок в Instagram."Неожиданная встреча в отеле с легендой французского кинематографа. Убеленный сединами Жан-Поль Бельмондо с удовольствием сфотографировался, щедро наградив меня комплиментами. Приятно, шут возьми. Кстати, он тоже апрельский. 9 числа ему исполнилось 85 лет", – подписала фото исполнительница (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).На снимке сильно постаревший Бельмондо широко улыбается, а Валерия выглядит немного удивленной. Фанаты певицы пришли в восторг от фотографии."Да он стал красивше,чем в молодости! Браво! Улыбка – вот главное "оружие" . Пусть в мире будет больше счастливых искренних улыбок", "Да , классно конечно встретить ,такую знаменитую личность , случайно в отеле .Фото замечательное ,живое . Спасибо что делаете такие замечательные публикации ,с удовольствием ,читаю и смотрю вас", "Боже, какой он позитивный", – написали в комментариях к посту поклонники.Однако нашлись и те, кому снимок очень сильно не понравился. Народ счел, что французский актер сильно запустил себя. "Н-да, время беспощадно", "Больно смотреть как стареют те, кого так любишь. Здоровья ему", "Так жаль Бельмондо,я его люблю, но сдал", "Дедушка и внучка спросонья вышли из подъезда", "Ужас как постарел", – заявили фоловеры.