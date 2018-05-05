По сравнению с прошлогодней статистикой, поток иностранных туристов в Москву на майские праздники вырос на 20 процентов. Как сообщает Ростуризм, их привлекают, прежде всего, репетиции Парада Победы, которые проходят в столице в преддверии 9 мая, а также многомиллионное шествие Бессмертный полк.

По сравнению с прошлогодней статистикой, поток иностранных туристов в Москву на майские праздники вырос на 20 процентов. Как сообщает Ростуризм, их привлекают, прежде всего, репетиции Парада Победы, которые проходят в столице в преддверии 9 мая, а также многомиллионное шествие "Бессмертный полк"."Не удивительно, что все эти торжественные мероприятия пользуются большой популярностью и являются одним из серьезных факторов, обусловливающих выбор туристов в пользу посещения российской столицы", – говорит глава Ростуризма Олег Сафонов.Поскольку на сам Парад Победы всем желающим попасть невозможно, то иностранцы стремятся своими глазами увидеть прохождение воинских частей и военной техники во время репетиций.В этой связи, по информации туроператоров, большинство посещающих столицу России выбирают экскурсионные программы и маршруты, которые включают посещение Красной площади.Ранее сообщалось, что в День Победы на Красной площади появятся боевые роботы и беспилотники.А 4 мая жители Москвы и гости могли увидеть пролет над столицей военных самолетов и вертолетов: в это день проходила репетиция воздушной части Парада Победы.