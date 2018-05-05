В Бахчисарае 5 мая народными гуляньями отмечают Хыдырлез - тюркский национальный праздник, символизирующий наступление лета и надежду на хороший урожай. Как анонсировалось ранее, к Хыдырлезу была сшита самая большая в мире женская феска - традиционный головной убор у тюркских народов.

В Бахчисарае 5 мая народными гуляньями отмечают Хыдырлез — тюркский национальный праздник, символизирующий наступление лета и надежду на хороший урожай. После воссоединения Крыма с Россией он приобрел новые формы и стал объединительным не только для крымских татар, но и для всех крымчан.Сегодня в Бахчисарай отпраздновать Хыдырлез приехали национальные творческие коллективы и мастера народных промыслов со всех регионов Крыма.Люди разных национальностей поздравляют крымских татар и вместе радуются этому празднику. "Это взаимопроникновение культур, это очень важно", – сказал журналистам депутат Государственной думы Руслан Бальбек.Как анонсировалось ранее, к Хыдырлезу была сшита самая большая в мире женская феска — традиционный головной убор у тюркских народов. Ее сшили из красного бархата специально к празднику. Диаметр составил 1,5 метра, высота – 60 сантиметров.Муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев прикрепил к головному убору специальную монету с символом Хыдырлеза.В некоторых странах Ближнего Востока феску носят исключительно мужчины. В Крыму же феска пользуется популярностью у женщин. Ее часто украшают дорогой вышивкой, камнями и монетами, рассказала мастер по традиционным костюмам Эльмира Хайрулаева."Крымская природа отличается от других регионов, поэтому орнаменты и узоры у нас свои. В нашей вышивке используется много цветов, шиповник. По этим орнаментам очень легко определить феску крымских татар", – пояснила она.В этом году празднование Хыдырлеза впервые было перенесено на новое место: в Бахчисарай, на специально выделенную площадку.Видеокадры, как проходит праздник крымских татар в Бахчисарае, размещены в "Фейсбуке" информагентства Крыминформ.