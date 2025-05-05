Деятельность группы была пресечена сотрудниками ФСБ.

Во Владимирской области идет расследование в отношении десяти членов преступной группировки, обеспечивавшей телефонным мошенникам доступ к SIM-боксам. С сентября 2024 по март текущего года злоумышленники использовали эти устройства для массовых звонков россиянам с целью кражи денег, а также рассылали ложные сообщения о минировании зданий.Деятельность группы была пресечена сотрудниками ФСБ, которые изъяли 23 SIM-бокса, более тысячи sim-карт и другие доказательства.Группировку создал 32-летний россиянин, находящийся за пределами страны и объявленный в международный розыск. Ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.