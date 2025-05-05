Первый асфальт возле Старых садов уложен. Новая дорога за ДТЮ приобретает свои черты. Если раньше владимирцы здесь видели грязь и песок, то сейчас дорожники уложили первые 100 метров асфальта.

Первый асфальт возле Старых садов уложен. Новая дорога за ДТЮ приобретает свои черты. Если раньше владимирцы здесь видели грязь и песок, то сейчас дорожники уложили первые 100 метров асфальта. Фотографиями поделилась компания-подрядчик «ДСУ-3». Еще в конце апреля в организации рассказывали, что сначала сделали щебёночное основание новой дороги, а теперь уложили верхний слой основания из асфальтобетона.