Акция посвящена героям, сражавшимся в годы Великой Отечественной войны, и тем, кто приближал Великую Победу в тылу.

В преддверии празднования 80-летия Победы сотрудники Владимирского филиала ПАО «Т Плюс» приняли участие в патриотической акции «Огни памяти», которая прошла 4 мая на Мемориале Князь-Владимирского кладбища.Акция посвящена героям, сражавшимся в годы Великой Отечественной войны, и тем, кто приближал Великую Победу в тылу. Кроме того, она призвана отдать дань уважения участникам специальной военной операции.Активисты Народного фронта доставили во Владимир частицу Вечного огня. Жители города, среди которых было около 50 сотрудников «Т Плюс» с семьями, возложили венки и почтили память падших воинов минутой молчания.«Сегодня мы возлагаем венки и цветы к Вечному огню — символу памяти и уважения к тем, кто не вернулся домой. Мы собрались здесь, чтобы почтить память тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны и тех, кто мужественно сражается сейчас. Для наших сотрудников большая часть принять участие в акции!» — рассказал директор Владимирского филиала ПАО «Т Плюс» Роман Сорокин.Представители молодёжного совета Владимирского филиала передадут «Огонь памяти» коллегам на Ивановские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3.Реклама. ПАО «»