В Киржаче открыли экспозицию, посвященную труженикам тыла.

В годы Великой Отечественной войны, с первого ее дня, в тылу оставшиеся женщины, старики и дети стояли у станков, работали в колхозах за себя и за ушедших фронтовиков. Они ковали Победу, без оглядки на календарь и на часы. Их трудовому подвигу в городе Киржаче благодарные потомки посвятили выставку. Уникальность ее в том, что многие экспонаты принесли сами горожане.Эпоха в деталяхНа торжественном открытии экспозиции «Киржач в тылу» (6+) было многолюдно, причем в холле зала «Совенок», где она и разместилась, собралось много детей, что особенно ценно.Открывая экспозицию, известный киржачский меценат, депутат Законодательного собрания Владимирской области Евгений Федоров тепло поблагодарил каждого, кто внес свой вклад в организацию экспозиции. Ирина Николаевна Гайдай, Артем Емельянов, Софья Логинова, Валерия Данилушкина, Ольга Пушкина и все, кто предоставил из семейного архива документы, письма, фотографии, вещи и предметы той поры, открыли пронзительно эмоциональный пласт военной эпохи, который, уверены, не оставит посетителей равнодушными.- Мне приятно видеть вас здесь. Это значит, что память жива, и, действительно, никто не забыт и ничто не забыто, - сказал Евгений Сергеевич. – От всей души поздравляю вас с нашим самым народным и любимым праздником – с Днем Победы! Мира, благополучия, здоровья вам и вашим семьям!Экскурсовод Валерия Данилушкина представила экспонаты. Интересных фотодокументов, писем, личных вещей и предметов с историей тут немало. Но, пожалуй, самое главное, что организаторы очень точно воссоздали детали военной эпохи, ее атмосферу.Одна из значимых тем выставки – работа в годы войны шелкового комбината и завода «Красный Октябрь». Последний директор комбината Валентина Алексеевна Матвеева передала образцы ткани, которые выпускали здесь до и во время войны. Это была парашютная ткань из натурального шелка. Ее испытывали здесь же, на военном аэродроме, который располагался в городской черте.- С первых дней войны добровольцы выстраивались в очередь на мобилизацию, а к станкам вставали женщины и подростки, - рассказала экскурсовод. - Смена на комбинате длилась 12 часов, после этого рабочие шли на узкоколейку. Сначала строили ее и запустили уже в 1942 году, потом помогали грузить вагоны, чтобы комбинат беспрерывно получал топливо, и производство не стояло ни минуты.Завод «Красный Октябрь» быстро освоил выпуск магазина для ППШ, фар для тяжёлых мотоциклов с коляской. Кроме того, тут делали светомаскировочные насадки для фар, минный взрыватель, гильзы трассера для снарядов зенитной артиллерии. Магазин для ППШ – точно такой, как производили в годы Великой Отечественной, стал частью экспозиции.Киржачане помогли организаторам воссоздать типичные для того времени, условия быта горожан. Тут и швейная машинка, и патефон (работающий!), и одежда. Один из стендов выставки посвящен работе хлебного магазина. Он располагался в Торговых рядах. Очередь за ним женщины занимали с вечера, на руке оставляя пометки химическим карандашом - кто за кем. Выдавали его по талонам. Их образец тоже есть на выставке.Сохранились воспоминания горожанина о том, как воспринимали этот продукт тогда и потом: «Запах и вкус киржачского хлеба – самый лучший и ароматный. И дело, разумеется, не в том, что это хлеб моего детства, сколько судьба не мотала по городам и странам, такого хлеба нигде нет. Его пекли в церкви в центре города, и аромат его пьянил и насыщал тебя».Особая часть экспозиции «Киржач в тылу» - документы, фотографии и письма фронтовиков, которые принесли горожане. Организаторы сделали так, что каждый посетитель может услышать эти весточки с фронта. Их читают учащиеся Киржачского колледжа и транслируют во время посещения экспозиции. О чем писали? Фронтовики, в первую очередь, интересовались, домашними делами, строго спрашивали: что и в каком объеме посажено в огородах. Они верили, что Победа будет за нами, а с ней – и долгожданное возвращение в родимый дом.Семейные реликвииИнициатор выставки Ирина Гайдай рассказала, что рождалась экспозиция, в том числе, и из предметов, которые нашли у себя дома организаторы.- Мы хотели всей душой, всем сердцем внести посильный вклад в юбилей Великой Победы. Выбрали тему тыла и решили показать, чем жил Киржач в фронтовые годы. Но мы прекрасно понимаем, что нынешнее поколение детей и подростков лучше воспринимает информацию через образы и предметы, которые можно посмотреть и даже потрогать. Поэтому наша задача была подать эмоцию – показать тяжёлый труд горожан, селян в годы войны, их быт. Надеюсь, нам это удалось. Выставка будет работать весь май, и у нас есть и свободные полочки, и рамочки для тех, кто захочет рассказать о своей семье в военные годы. Приходите, приносите экспонаты, мы сделаем их открытым достоянием для всех. Это очень важно сегодня сохранить память о подвиге наших предков, рассказать всю правду о войне, - говорит Ирина Николаевна.Музей под открытым небомОрганизатор рассказала и о еще одной задумке, которую намерены воплотить в мае. Школьники города смогут увидеть три важные экспозиции в Киржаче. Побывать в парке имени 36 гвардейской дивизии, где есть мемориал погибшим воинам, горит вечный огонь, а также выставлена военная техника, которая напоминает о тяжёлых сражениях. Увидеть музейную площадку под открытым небом «Рубеж -12». Здесь реконструированы инженерные объекты Московской зоны обороны: противотанковые и противопехотные ежи, землянка, блиндаж и окоп с вынесенными вперед двенадцатью ячейками. Именно в этом историческом месте был укрепрайон в битве за Москву. И в завершении увидеть экспозицию «Киржач в тылу».- Мы покажем ребятам три точки, которые помогут им получить объемное представление о событиях 80-летней давности. Уверена, что это поможет всем нам сохранить и передать память о подвиге наших солдат-освободителей мира от фашизма, показать, показать какой высокой была цена Победы и насколько большим был вклад в нее наших земляков. Это надо всем нам! – говорит Ирина Николаевна.