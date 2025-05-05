Термометры покажут от +3 до +15 градусов.

Трехдневная рабочая неделя во Владимирской области ожидается относительно прохладной, сообщает Gismeteo. Осадков не предвидится.• 5 мая: днем +15°C, сильный ветер до 15 м/с, вечером резкое похолодание до +7°C.• 6 мая: утром и вечером заморозки до +3°C, днем незначительное потепление до +11°C, ветер 10-11 м/с.• 7 мая: утром и вечером +9°C, днем +8°C.Прогноз погоды может измениться! Советует следить за обновлениями. Напомним, что на прошлой неделе мощный снегопад обрушился на Александровский район, обесточив десятки населенных пунктов и повалив деревья.