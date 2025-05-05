LG Electronics (LG), лидер в области технологий в секторе мобильности, и MediaTek, глобальная компания по производству полупроводников, представляют платформу Concurrent Multi-User (CMU) на базе Android

LG Electronics (LG), лидер в области технологий в секторе мобильности, и MediaTek, глобальная компания по производству полупроводников, представляют платформу Concurrent Multi-User (CMU) на базе Android, применяемую к системам In-Vehicle Infotainment (IVI) на Шанхайской международной выставке автомобильной промышленности (Auto Shanghai 2025).Платформа CMU первой в своем роде была реализована на автомобильной операционной системе Android* от Google (AAOS). Это инновационное решение позволяет пассажирам одновременно использовать несколько дисплеев на одной операционной системе Android, удовлетворяя растущую потребность в расширенном использовании контента в автомобиле, поскольку дисплеи становятся все больше и разнообразнее в эпоху программно-определяемых транспортных средств (SDV).Инновационная платформа предоставляет пассажирам транспортных средств возможность использовать несколько устройств Android в рамках единой системы. Водители могут пользоваться навигационной системой, в то время как пассажиры на передних сиденьях транслируют видео, а пассажиры на задних сиденьях играют в игры - все это одновременно и независимо друг от друга, в соответствии с правилами безопасности.Ранее типичные настройки автомобиля с центральным информационным диспле-ем (CID) и двумя дисплеями для развлечений на задних сиденьях (RSE) требова-ли несколько виртуальных машин Android (VMs). Технология CMU оптимизиру-ет эту настройку, запуская все на одной операционной системе Android, снижая требования к процессору (CPU), памяти и хранилищу данных и минимизируя нагрузку на систему.Платформа CMU создает персонализированные цифровые пространства для пас-сажиров автомобиля, где каждый пользователь может подсоединяться к своему собственному дисплею, подключать наушники Bluetooth или игровые устрой-ства, управлять настройками конфиденциальности и даже обмениваться фильма-ми, играми и аудио на нескольких дисплеях. Родители могут настроить роди-тельский контроль, чтобы обеспечить безопасность и установить возрастные ограничения для детей.OEM производители также получают преимущества, поскольку эффективная ар-хитектура CMU поддерживает сложные пользовательские интерфейсы даже на процессорах с более низкой спецификацией, снижая затраты и потребность в ре-сурсах.Платформа CMU была представлена в качестве ключевой функции AAOS15. По-мимо основных функций AAOS, LG предлагает эксклюзивные функции, такие как независимая поддержка Bluetooth-гарнитуры, преобразование текста в речь, родительский контроль и простое зеркальное отображение с помощью жестов. Компания LG использует свой многолетний опыт в оптимизации производитель-ности мобильных устройств на базе Android, накопленный за время работы в мо-бильном бизнесе.В августе 2024 года LG и MediaTek объявили об интеграции автомобильной си-стемы на кристалле MediaTek в платформу CMU, что увеличит вычислительную мощность для упрощения разработки и повышения эффективности. Чтобы под-черкнуть его потенциал в преддверии коммерциализации, компании совместно представляют решение IVI, состоящее из одного дисплея CID и двух дисплеев RSE.«Демонстрируя возможности платформы CMU на MediaTek Dimensity Auto Cockpit MT2718, мы показываем будущее возможностей автомобиля», - сказал Майк Чанг, корпоративный вице-президент MediaTek. – «Эти решения соответ-ствуют автомобильным стандартам надежности, что позволяет производителям с уверенностью создавать новые разработки».«Наша приверженность революционному изменению автомобильных впечатле-ний с помощью инновационных технологий, таких как структура CMU, является еще одним важным шагом на пути к реализации нашего видения мобильности», — сказал Ын Сок-хен, президент компании LG Vehicle Solution. «Заглядывая вперед, мы продолжим расширять наше сотрудничество с лидерами отрасли, та-кими как MediaTek, для разработки более интегрированных, интеллектуальных решений, превращающих автомобили в настоящие жилые пространства на коле-сах с беспрецедентными возможностями подключения, развлечений и персона-лизации».# # #*Google и Android являются торговыми марками Google LLC.